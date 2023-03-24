فيديو لوقائع اعتقال واعترافات شبكة تتاجر بالعملة المزيفة في بغداد

2023/03/24 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم) وقائع اعتقال واعترافات شبكة تتاجر بالعملة المزيفة في العاصمة بغداد.

وأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على الشبكة وبحوزتها مبلغا ماليا مزورا قدره 75 مليون دينار فئة 50 ألفا.

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