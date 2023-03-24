وزير الكهرباء يوجه بإنجاز أعمال تأهيل الشبكات والخطوط قبل الأول من أيار

2023/03/24 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، بإنجاز أعمال تأهيل الشبكات والخطوط قبل الأول من أيار استعداداً لذروة الأحمال الصيفية، فيما شدد على عدم التهاون بالإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالبرمجة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي للوكالة الرسمية إن “وزير الكهرباء مستمر بجولاته الميدانية لعموم محافظات العراق، ويحقق زيارات دورية لجميع تشكيلات الوزارة وقطاعاتها، لمتابعة تنفيذ خطة الصيف المقبل”.

وأضاف إن “وزير الكهرباء وجه جميع تشكيلات النقل والتوزيع بإنجاز اعمال تأهيل الشبكات والخطوط والمحطات التحويلية والثانوية، ومعالجة الاختناقات، وإكمال أعمال استحداث المغذيات، واستبدال المحولات بسعات أكبر لتتلائم والحمل المطلوب، خلال مدة اقصاها الأول من شهر أيار المقبل على أن يكون معيار التقييم هو جاهزية الشبكة لذروة الاحمال الصيفية”.

وتابع إن “الوزير منح صلاحيات كبيرة للمديرين العامين والفروع لتذليل البيروقرطية بالعمل والمضي بإنجاز المشاريع العاجلة كحلول سريعة لمواكبة الطلب، وشدد على عدالة التوزيع وعدم التهاون بالإجراءات الرادعة قانونياً بحق المتلاعبين بالبرمجة، ووجوب توفير المواد الحاكمة لإدامة الشبكة”.

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