أسعار النفط تتراجع بعد تصريحات لوزيرة الطاقة الأميركية

2023/03/24 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي وبأكثر من 2% بعد تصريحات لوزيرة الطاقة الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت مسجلة 74.07 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مسجلةً 68.28 دولاراً.

وأكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم في وقت سابق من اليوم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواما، ما أحدث تراجعاً في الأسعار بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض.

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