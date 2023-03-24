2023/03/24 | 17:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة إرهابيين؛ إثر ضربات جوية في بحيرة وسلسلة جبال حمرين.وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية نفذت 4 ضربات جوية في بحيرة وسلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى".وأشار إلى أن "الضربات أسفرت ع مقتل 3 إرهابيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 إرهابيين بضربات جوية في حمرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 إرهابيين بضربات جوية في حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).