من بينها في كربلاء .. روسيا: الجيش الأمريكي استخدم 300 طن من اليورانيوم المنضب ضد العراق

2023/03/24 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم

الجمعة، أن القوات الأمريكية استخدمت 300

طن من اليورانيوم المنضب ضد العراق في

حرب العام 2003، فيما وصفت تصريحات

بريطانية عن امداد أوكرانيا بهذه

المادة بأنها "وقحة".

وق

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