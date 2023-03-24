ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الخامس

2023/03/24 | 17:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

2 – ارسال الأموال الى الاقليم

ان حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى

الكاظمي قد أرسلت عدّة دفعات مالية

بصورة شهرية إلى الإقليم خلال عامي 2021

و2022، وذلك بغية دفع حكومة الإقليم روات

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