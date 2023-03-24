متحدث الحكومة بشأن زيارة السوداني لأنقرة: سنشهد نتائج مختلفة بعد الانتخابات التركية

2023/03/24 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، ان زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى تركيا وضعت اساسًا جديدا للعلاقة مع انقرة، مبينا "اننا سنكسب نتائجها قريبا".

وقال العوادي لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجان الفنية من وزارة الموارد المائية العراقية واللجان التركية ستبدأ مناقشات حثيثة لحلول نهائية بما يتعلق بالمياه وإيجاد حلول مستدامة لهذا الأمر"، مبينا ان "تركيا ورغم إنها تعاني هي الاخرى من شحة مائية لكن ستبدأ باطلاقات مائية كبيرة باتجاه دجلة".

وبين العوادي أن "الحكومة تريد السيطرة على الحدود مع تركيا بالتعاون مع الاقليم لإيقاف تجاوزات حزب العمال اتجاه الجارة"، مشيرا الى ان "كل هذه الملفات ستتبلور قريبا لانضاجها وتعزيز اواصر الثقة التي بدت كبيرة بين الدولتين".

وأضاف العوادي ان "العلاقات العراقية التركية ستشهد تطورا اكبر بعد الانتخابات التركية وسط ملفات خدمية واقتصادية ستشهدها المرحلة المقبلة بين الدولتين".

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