نائب عن الإطار يحدد موعد التصويت على الموازنة في مجلس النواب

2023/03/24 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، اليوم الجمعة، وجود بعض الملاحظات التي سيجري تعديلها في الموازنة، مبينا ان المجلس سيتجه للقراءة الاولى بعد تمرير قانون مجالس المحافظات.

وقال الحمامي لـ(بغداد اليوم)، إن "الموازنة لاتوجد عليها اية مشاكل عمومًا لكن هناك ملاحظات على بعض الفقرات سيتم المضي بتعديلها بعد القراءة الاولى"، مبينا ان "المجلس يعتزم الاسراع بتمريرها بعد أن يمرر قانون مجالس المحافظات والمعروض في جلسة البرلمان غدا السبت".

وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان شخوان عبد الله قد أعلن بوقت سابق استلام مشروع قانون الموازنة والذي ارسل من الحكومة.

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