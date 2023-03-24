بعد انتهاء المدة المحددة.. أوامر بـ

2023/03/24 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن صدور أوامر تريث في اعلان ختام عملية فرض القانون بديالى بعد مضي اسبوعين على انطلاقها.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية فرض القانون التي انطلقت في 9 اذار الجاري في ديالى بأوامر مباشرة من قبل رئيس الحكومة محمد السوداني حُددت باسبوعين لاتمام كل الاهداف المرسومة لها وكانت تتعلق بـ7 ملفات ابرزها حسم التحقيق في الجرائم التي ضربت مناطق الخالص والمقدادية وبعقوبة وانهاء ملف مافيات التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة".

واضاف، ان "خطة فرض القانون حققت اهدافًا كثيرة لكن جرى التريث في اعلان ختامها بعض الوقت من اجل اكمال بعض الملفات المهمة وهي التحقيقات في اغتيال الدكتور احمد طلال المدفعي وجريمة الجيايلة والشاخة واكمال اعتقال ما تبقى من ضمن مايعرف بالقوائم السوداء".

واشار الى ان "اعلان ختام خطة فرض القانون من صلاحية السوداني حصريا واذا ما اتخذ هذا القرار سيتم سحب قوات النخبة التي وصلت الى ديالى وعودتها الى ثكناتها في بغداد".

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