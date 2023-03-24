الكهرباء تستعد لـ

2023/03/24 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجّه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الجمعة، بإنجاز أعمال تأهيل الشبكات والخطوط قبل الأول من أيار استعداداً لذروة الأحمال الصيفية، فيما شدد على عدم التهاون بالإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالبرمجة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزير الكهرباء مستمر بجولاته الميدانية لعموم محافظات العراق، ويحقق زيارات دورية لجميع تشكيلات الوزارة وقطاعاتها، لمتابعة تنفيذ خطة الصيف المقبل".

وأضاف، أن "وزير الكهرباء وجّه جميع تشكيلات النقل والتوزيع بإنجاز أعمال تأهيل الشبكات والخطوط والمحطات التحويلية والثانوية، ومعالجة الاختناقات، وإكمال أعمال استحداث المغذيات، واستبدال المحولات بسعات أكبر لتتلاءم والحمل المطلوب، خلال مدة اقصاها الأول من شهر أيار المقبل على أن يكون معيار التقييم هو جاهزية الشبكة لذروة الأحمال الصيفية".

وتابع، أن "الوزير منح صلاحيات كبيرة للمديرين العامين والفروع لتذليل البيروقراطية بالعمل والمضي بإنجاز المشاريع العاجلة كحلول سريعة لمواكبة الطلب، وشدد على عدالة التوزيع وعدم التهاون بالإجراءات الرادعة قانونياً بحق المتلاعبين بالبرمجة، ووجوب توفير المواد الحاكمة لإدامة الشبكة".

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