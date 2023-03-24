تصريحات أميركية تتسبب بتراجع أسعار النفط

2023/03/24 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي وبأكثر من 2% بعد تصريحات لوزيرة الطاقة الأميركية.

وبحلول الساعة الرابعة عصراً بتوقيت بغداد، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت مسجلة 74.07 دولاراً للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مسجلةً 68.28 دولاراً.

وأكدت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم في وقت سابق من اليوم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي قد تستغرق أعواماً، ما أحدث تراجعاً في الأسعار بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض.

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