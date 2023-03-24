تسارع نمو القطاع الخاص بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ 10 أشهر

2023/03/24 | 17:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تسارع نمو أعمال القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر آذار مسجلاً أعلى مستوياته منذ عشرة أشهر بفضل حيوية قطاع الخدمات، وفق ما أظهره مؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي أصدرته وكالة إس إند بي غلوبال، الجمعة.

وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استناداً إلى استطلاع للشركات، 54.1 بالمقارنة مع 52 في شباط، مسجلاً زيادة للشهر الخامس على التوالي.

ويشير رقم يزيد على 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما يشير رقم دون هذه العتبة إلى تراجع.

وقال كريس وليامسون، الخبير الاقتصادي في إس إند بي غلوبال إن "البيانات الأخيرة المستطلعة تكشف عن مستوى يوازي زيادة بنسبة 0.3 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي لمجمل الفصل الأول" بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق ما جاء في بيان.

وتابع أن "النمو ارتفع عن الحد الأدنى المسجل في نهاية العام 2022، إذ أن المخاوف المرتبطة بوضع أسواق الطاقة ومخاطر الركود تبددت جزئيا"، مشيرا كذلك إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن وضع سلاسل الإمداد.

غير أن وليامسون حذر بأن النمو في منطقة اليورو يواجه "اختلالاً كبيراً في التوازن" لأنه يستند بصورة "شبه حصرية على أداء قطاع الخدمات" في حين أن "قطاع الصناعات التحويلية متوقف تقريباً ويجهد للحفاظ على مستويات إنتاجه إزاء تراجع الطلب حالياً".

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