2023/03/24 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة، القبض على 34 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “الجهود الأمنية لتوابع مديرية شرطة محافظة كركوك أسفرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 34 مطلوباً للقضاء في كركوك المركز الخبري الوطني.

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