الناصرية: عمال البلدية لن ينظفوا السراي والحبوبي إلا بأمر من السوداني! (صور)

2023/03/24 | 17:52 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية (ذي قار) 964 شهدت شوارع وأسواق الناصرية، الجمعة، تكدساً للنفايات، على خلفية اضراب موظفي العقود في البلدية، احتجاجاً على تأخر قرار تثبيتهم بالملاك الدائم، وهو ما يحتاج موافقة من رئيس الوزراء حصرياً.التفاصيل: النفايات غطت مساحات واسعة من أسواق الشرقية والسراي وشارع الحبوبي وشارع النيل في مركز المدينة.مدير البلدية علي عبد الستار قال […]

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