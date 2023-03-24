مسؤول قطري يثير ضجة بحديث

2023/03/24 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أثار رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال إن دول مجلس التعاون الخليجي لم ترفض توفير الدعم للقوات الأمريكية أثناء غزو العراق عام 2003 للإطاحة بنظام صدام حسين.

جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، حيث كشف عن تفاصيل مبادرة قطرية تقدمت بها الدوحة قبل الغزو لصدام حسين، تقضي بانسحابه من الحياة السياسية وإجراء انتخابات.

وتابع ابن جاسم، الذي كان يتولى وزارة خارجية قطر آنذاك، قائلا: "ذهبت لصدام باقتراح آنذاك وصارت ضجة وكان الاقتراح هو أن يعلن أنه خلال سنة ستجرى انتخابات وينسحب هو من المشهد السياسي وطبعا كان رده بما معناه الرفض"، فيما رفض الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش مناقشة المبادرة وأصر على قرار الحرب.

واستدرك الوزير القطري السابق بالقول: "ولكن كان نقاش 3 ساعات معه شخصيا وكان نقاشا صريحا وقد صرحت وأنا في بغداد أن قطر ستتعاون مع الولايات المتحدة في العملية العسكرية".

وكشف رئيس الوزراء القطري السابق أن دول الخليج كانت على علم بغزو بغداد، معتبرا أن العراق يجب أن يحكم من قبل "ديكتاتور عادل" مثل صدام حسين.

كما قال حمد بن جاسم: "الكل كان يتعاون مع الأمريكان في هذا الموضوع، الكل، والدليل على ذلك أن الطلقات سواء كانت كروز أو كانت طيارات أو كذا خرجت أغلبها من دولنا".

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