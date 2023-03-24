مصدر لـ(بغداد اليوم): الخطوط الجوية العراقية تتسلم الأحد 3 طائرات بوينغ

2023/03/24 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، عن تسلم الخطوط الجوية العراقية، لوجبة جديدة من طائرات بوينغ مطلع الأسبوع المقبل.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم) :"يوم الأحد المقبل ستصل الى العاصمة بغداد، ثلاثة طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس الجديدة لتدخل الخدمة في الناقل الوطني العراقي".

وكانت وزارة النقل، أعلنت في 12 من شباط الماضي، إدخال ست طائرات نوع boeing 737 max_8 خلال العام الحالي، وبواقع طائرتين لكل شهر، خلال شباط، اذار ونيسان على التوالي.

وأضافت في بيان :"كما سيتم إدخال طائرتين نوع boeing 787 دريملاينر واسعة البدن طويلة المدى، من أصل عشر طائرات من المنشأ ذاته" منوهة بأن جداول تسليم تلك الطائرات تتضمن الانتهاء من تسليمها في نهاية العام ٢٠٢٦.

ولفتت وزارة النقل إلى انه سيتم ادخال عشر طائرات نوع boeing 737max -10 وسيبدأ التجهيز بحلول العام ٢٠٢٤ وينتهي بالعام ٢٠٢٧" مبينة أن "مجموع الطائرات الحديثة التي يجري إضافتها لأسطول الناقل الوطني هو ٣١ طائرة".





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