أمطار ورياح وغبار.. تقلبات جوية متنوعة تنتظر أجواء العراق

2023/03/24 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، دخول العراق بحالة ماطرة جديدة خلال اليومين المقبلين فضلا عن هبوب رياح وغبار محلي.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق سوف يتعرض إلى تعمق منخفض ممطر تقابله كتلة هوائية دافئة مع اشتداد رياح جنوبية شرقية تثير غبارا محليا في كافة المدن نهار الأحد، مرفقة بتشكل سحب ممطرة وأجواء غير مستقرة وغالباً امطار رعدية متوسطة الشدة".

وأضاف الراصد الجوي ان "الامطار قد تغزر ببعض الأماكن المتفرقة في المدن الشمالية وأجزاء وسط البلاد وشرقي البلاد وتتعمق فرصة الأمطار من ظهر الأحد إلى مساء الاثنين بشكل متنقل ومتقطع لفترات في أماكن مختلفة تسبقها فرص يوم غد السبت شمالي البلاد".

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