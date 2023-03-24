الأمم المتحدة تعلن عن برامج مشتركة مع القضاء العراقي لمكافحة الفساد

2023/03/24 | 18:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاقة مع مجلس القضاء الأعلى ورابطة القاضيات العراقيات ممتازة.

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