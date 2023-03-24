2023/03/24 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في نيودلهي اليوم الجمعة، اجتماعا مع نظيره الهندي، اجيت دوفال، وتناول الاجتماع، بحث علاقات الصداقة والمصالح الإستراتيجية بين العراق والهند، وسبل تطويرها وعلى كافة الصعد.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، وتلقته ايرث نيوز، “حيث أبدى الجانب الهندي استعداده لدعم العراق في كافة المجالات، وإبرام مذكرات […]

ظهرت المقالة الهند تعرب عن استعدادها الى إبرام مذكرات تفاهم مع العراق في مختلف المجالات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تعرب عن استعدادها الى إبرام مذكرات تفاهم مع العراق في مختلف المجالات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تعرب عن استعدادها الى إبرام مذكرات تفاهم مع العراق في مختلف المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).