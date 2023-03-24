تقييم أقصر لقدرة إيران على صناعة قنبلة نووية.. و

2023/03/24 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي أن إيران لن تحتاج سوى عدة أشهر للحصول على سلاح نووي، في تقييم يقدم تقديرات أقصر بكثير لمدى السرعة التي يمكن أن تصبح بها طهران قوة نووية مقارنة بتقديرات سابقة لمسؤولين غربيين.

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