مسؤول أمريكي يكشف لـCNN كيفية اتخاذ بايدن قرار الرد على قصف القاعدة الجوية بسوريا

2023/03/24 | 18:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، كيفية اتخاذ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرار الرد على غارة استهدفت قاعدة جوية أمريكية في سوريا، مؤكدًا أنه "تلقى توصيات من قادة وزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات حول ما قد تبدو عليه خيارات الرد".

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