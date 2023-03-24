2023/03/24 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الهند استعدادها لفتح خطوط لإنتاج الصناعات العسكرية في العراق.وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن” الاعرجي، أجرى سلسلة زيارات إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تستعد لفتح خطوط إنتاج الصناعات العسكرية في العراق المركز الخبري الوطني.

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