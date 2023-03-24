برشلونة: نؤكد سعينا لاستعادة ميسي من جديد

2023/03/24 | 18:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، استعداده المحاولة لإعادة الأسطورة ليونيل ميسي إلى “كامب نو”، بدءًا من الموسم المقبل.وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان (فريقه الحالي) بنهاية الموسم الجاري، […]

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