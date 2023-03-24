الأمم المتحدة تتّهم أوكرانيا وروسيا بإعدام أسرى حرب “خارج نطاق القضاء”

2023/03/24 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا)-(أ ف ب) – اتّهمت الأمم المتحدة الجمعة القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات الإعدامات خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر عن “قلق كبير” حيال إعدام “25 أسير حرب روسيا” على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك “إعدام 15 […]

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