مستشار السوداني يتحدث بشأن أسعار النفط وإمكانية توزيع الرواتب بالدولار

2023/03/24 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن يتم إلغاء صناديق التنمية في موازنة 2023 في حال انخفاض أسعار النفط، معتبراً ذلك "خسارة للعراق"، في حين وصف توزيع الرواتب بالدولار بـ"الأمر السيء".

وقال صالح، إن "هناك تخوفاً من انخفاض سعر النفط، ولكن مراجعة سعر برميل النفط في الموازنة يعني التضحية بأصحاب العقود أو مليون مواطن مقرر أن يُشمَلوا في الرعاية الاجتماعية أو إلغاء صناديق التنمية، واعتقد أن الأخيرة سيتم التضحية بها بأي انخفاض للنفط وهي خسارة للعراق".

وأضاف صالح في حديث متلفز، "أعتقد ممكن المحافظة على سعر النفط في الموازنة"، ماضياً إلى القول إن "انخفاض أسعار النفط سيهز النظام النقدي الدولي".

وبخصوص سلم الرواتب، ذكر مستشار السوداني أن "هناك اتجاهاً متصلباً بتخفيض الرواتب العليا ورفع الرواتب الدنيا، والاتجاه الآخر هو رفع الدرجات الدنيا فقط".

ووصف صالح، توزيع الرواتب بالدولار بـ"الأمر السيء"، مستدركاً: "ولكن ممكن أن يكون بحالات طارئة بشرط أن تجهزنا أميركا بكميات كافية من العملة لتغطية النفقات التشغيلية وبذلك ننهي مشكلة فرق سعر الدولار بين الرسمي والموازي".

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