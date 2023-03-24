2023/03/24 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما حكم لعب الدمونه في ليالي رمضان؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xlJtrHcF6cQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما حكم لعب الدمونه في ليالي رمضان؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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