شاسوار عبد الواحد لـ”جريدة”: المافيات تحكم اربيل والسليمانية .. ومستقبل كردستان في خطر

2023/03/24 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار

عبد الواحد اليوم الجمعة ، هاجم

الحزبان الحاكمان في اقليم

كردستان العراق (البارتي واليكتي)

واصفا اياهما بـ”المافيات”، فيما حذر

من خطر يهدد مستقبل الاقليم.

وقال عبد ا

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