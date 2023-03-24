2023/03/24 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان

عادات غذائية خاطئة، تتعلق بتغيير كمية

ومواعيد الطعام التى يتم تناولها، مما

يتسبب في مشاكل صحية مختلفة.





ويتساءل العديد من الناس عن ماهي أفضل

العادات الغذائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الطبق الصحي المناسب خلال شهر رمضان!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الطبق الصحي المناسب خلال شهر رمضان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).