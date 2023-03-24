فرنسا تحظر

2023/03/24 | 18:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخدمة المدنية ستانيسلاس

جيريني عبر حسابه على تويتر إن فرنسا

ستحظر استخدام تطبيق مشاركة مقاطع

الفيديو تيك توك المملوك لشركة صينية

على هواتف العمل الخاصة بموظفي الخدمة

المدنية.

وقال في بيان “

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