فيديو: طائرات F16 و”سزنا كرفان” تقصف كهوفاً لداعش في جبال “نارين” بديالى

2023/03/24 | 18:45 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – 964 نشرت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الجمعة، لقطات فيديو توثق ضربة جوية بطائرات F16 و”سزنا كرفان” استهدفت كهوفاً يختبئ فيها تنظيم داعش ومضافات لعناصره في مناطق “نارين” الجبلية، ضمن قاطع عمليات ديالى.وذكر بيان للعمليات المشتركة تلقت شبكة 964 نسخة منه: بمعلومات دقيقة جداً من مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط ومتابعة من خلية […]

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