استمرار الاحتجاجات في فرنسا.. وماكرون

2023/03/24 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

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واصل محتجون غاضبون من إصلاحات معاشات التقاعد التي اقترحها الرئيس الفرنسي تنظيم مظاهرات متفرقة، اليوم الجمعة، فيما شدد إيمانويل ماكرون على أنه "لن يرضخ للعنف".

آخر المستجدات

تباطأت حركة القطارات اليوم ومنعت صفوف من الشاحنات الوصول إلى ميناء مرسيليا التجاري.

لا تزال الأنقاض متناثرة في شوارع باريس بعد المظاهرات المليونية يوم الخميس.

تم القبض على أكثر من 450 محتجا في باريس وخارجها بعد مظاهرات أمس.

نحو 441 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا في أعمال عنف شابت بعض المسيرات، حسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

إضراب جامعي النفايات ما يزال مستمرا منذ أسابيع، حيث أصبحت صناديق القمامة رمزا للاحتجاج.

تصريح جديد لماكرون

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة أعمال العنف التي اندلعت في احتجاجات أمس الخميس ضد رفع سن التقاعد في فرنسا.



وقال في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة:

لن نرضخ للعنف.



أشجب العنف بأقصى درجات القوة.

القانون المتعلق بنظام التقاعد تم إقراره بالطرق التشريعية.

سنواجه أعمال العنف التي تخللت التظاهرات بكل حزم.

لا مكان للعنف في الديمقراطية.

تأجيل زيارة الملك تشارلز الثالث

كان من المقرر أن يقوم تشارلز وزوجته بأول زيارة دولة إلى فرنسا الأحد قبل التوجه الى ألمانيا.

أعلن اليوم تأجيل هذه الزيارة بسبب الاحتجاجات المستمرة في فرنسا.

كشف دوانينغ ستريت أن إرجاء الزيارة تقرر بعد طلب وجهه الرئيس الفرنسي بهذا الصدد.

قال قصر باكينغهام إن ملك بريطانيا وزوجته كاميلا يأملان بزيارة فرنسا "فور إيجاد موعد".

ما يجب أن تعرفه عن نظام التقاعد المثير للجدل

إصلاح نظام التقاعد الذي قدّمه ماكرون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

جرى اقتراح تعديل نظام التقاعد للحفاظ على استمرار تمويله.

قررت الحكومة الفرنسية تمرير القانون وتفادي التصويت في البرلمان الأسبوع الماضي.

تظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الفرنسيين يعارضون قانون إصلاح نظام التقاعد وقرار الحكومة بتمرير مشروعه دون تصويت في البرلمان.

جمعت الاحتجاجات ضد المشروع حشودا ضخمة وسلمية في مسيرات نظمتها النقابات المهنية.

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