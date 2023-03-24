الامم المتحدة تتهم روسيا واوكرانيا باعدام أسرى حرب

2023/03/24 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

اتّهمت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، القوات الأوكرانية والروسية، بتنفيذ عشرات الإعدامات خارج نطاق القضاء لأسرى حرب، خلال الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث بلغ عدد المعدومين 40 اسيرًا، معظمهم من الروس.

وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر، عن "قلق كبير" حيال إعدام "25 أسير حرب روسيا" على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك "إعدام 15 أسير حرب أوكرانيا" بأيدي الروس.

وأكدت بوغنر أن الأمم المتحدة وثقت عمليات إعدام الروس هذه التي نفذتها القوات الأوكرانية "في غالب الأحيان..



مباشرة بعد أسرهم في ساحة المعركة".

وأضافت أن الأمم المتحدة على علم بخمسة تحقيقات تجريها كييف وتتعلق بـ22 ضحية لكن "لم نُبلّغ بأي ملاحقة في حق مرتكبي" هذه الجرائم.

أما بالنسبة لإعدام القوات المسلحة الروسية 15 أسير حرب أوكرانيا "بُعيد القبض عليهم"، قالت المسؤولة إن 11 من هذه العمليات نفذتها مجموعة فاغنر المسلحة الروسية.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 بسوء معاملة الأسرى، ما يشكل جرائم حرب.

ومجموعة فاغنر في الخطوط الأمامية للمعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت، مركز المعارك في شرق أوكرانيا.

وفي مطلع مارس انتشر فيديو يظهر على ما يبدو إعدام أسير حرب أوكراني بأيدي جنود روس، مثيرا صدمة في أوكرانيا.

وفي نوفمبر، استنكر الكرملين مقطعي فيديو يظهران على ما يبدو إعدام نحو عشرة عسكريين روس بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية.

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