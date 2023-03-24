لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على طائرة فاخرة يمتلكها زعيم بيلاروسيا؟

2023/03/24 | 18:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عقوبات شملت "طائرة ركاب فاخرة" للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كجزء من حزمة عقوبات مالية ودبلوماسية ضد الشركات والأفراد المتورطين في الحملة ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد.

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