نائب: مياه دجلة والفرات في تراجع مستمر

2023/03/24 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن قوى الدولة، علي شداد، ان مياه نهري دجلة والفرات تشكل مامقداره (90%) من المياه السطحية في البلد وان الانخفاض الحاصل في هذه النسبة خلال السنوات القليلة الماضية وضع العراق امام مشاكل بيئية كبيرة .وذكر شداد في بيان، ان “الحكومة كثفت من تحركاتها الخارجية لبحث مشكلة المياه والضغط على دول المنبع من أجل زيادة الحصة المائية للعراق” .وبين، ان “رئيس الجمهورية حذر في كلمة له بفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك من أزمة وشيكة قد يتعرض لها البلد في حال عدم وجود اتفاقيات ملزمة لزيادة الاطلاقات المائية للعراق” .وأضاف شداد، ان “تركيا وبعد سلسلة من المباحثات والنقاشات التي اجراءها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وافقت على زيادة الحصة المائية للعراق لمدة شهر واحد فقط” .وأشار الى، ان “العراق يفتقر لتنظيم استهلاك المياه واستخدامها بالشكل الصحيح” .وطالب “وزارة الموارد المائية بأهمية الاسراع بإكمال دراساتها المتعلقة بموضوع السد الملاحي المزمع اقامته على شط العرب” .وتابع ان “السد الملاحي سيساهم بالحفاظ على كميات المياه العذبة الواصلة الى شط العرب عبر نهري دجلة والفرات وإيقاف المد الملحي القادم من الخليج والذي تسبب بأزمات بيئية واقتصادية كبيرة في محافظة البصرة” .

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