2023/03/24 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق مواد ومخالفات قانونية مختلفة في قضاء الخالص.وذكر بيان لقيادة شرطة ديالى تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أن” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 مطلوبين للقضاء في ديالى المركز الخبري الوطني.

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