أتحاد السوكا العراقي ينتخب “جعفر الشيخ” رئيساً للألعاب المصغرة

2023/03/24 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انتخب أتحاد السوكا العراقي ، اليوم الجمعة، جعفر عبد النبي الشيخ رئيساً للألعاب المصغرة.وذكر الاتحاد في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ان” اتحاد السوكا العراقي انتخب اليوم، بحضور اللجنة الخاصة للأنتخابات […]

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