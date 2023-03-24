أول تعليق من الخارجية الأميركية بعد التقارير عن تطبيع السعودية مع الأسد

2023/03/24 | 19:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن موقف الولايات المتحدة من "التطبيع" مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد "لم يتغير"، وذلك تعليقا على التقارير الصحافية التي تحدثت عن مفاوضات سعودية سورية لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين بعد عيد الفطر.

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