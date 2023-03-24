صقور الجو يوجهون ضربات موجعة لمضافات

2023/03/24 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن توجيه صقور الجو ضربات جوية موجعة لاهداف وكهوف ومضافات مفارز داعش الارهابية في قاطع عمليات ديالى.

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