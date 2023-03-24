بعد 48 ساعة على زيارة السوداني.. المقاتلات التركية تشن هجومًا شمال العراق

2023/03/24 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

شنت مقاتلات تركية قبل موعد الافطار اليوم الجمعة، هجومًا على قريتين في محافظة دهوك، وذلك بعد ان توعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشن المزيد من العمليات العسكرية خارج الحدود التركية.

وذكرت مصادر لـ"بغداد اليوم"، إن "مقاتلات تركية تقصف قريتي سكيري وسارجالي بمنطقة نهيل في قضاء العمادية بمحافظة دهوك دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية".

واشارت المصادر الى ان "التحركات العسكرية التركية ازدادت داخل الأراضي العراقية خلال الـ72 ساعة الماضية حيث تحركت قوة تابعة إلى الجيش التركي من نقطة جبل خامتير داخل الأراضي العراقية بعمق 9.5 كيلومتر باتجاه أطراف قرية بهيري التابعة لناحية دركار قاطع الفوج الثاني"، مبينة انه "تم تنفيذ عمليات تمشيط واسعة للمنطقة بحثا عن مواقع وعناصر حزب العمال الكردستاني."

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد توعد يوم امس، باستمرار العمليات العسكرية داخل وخارج الحدود للقضاء على الإرهابيين.

وقال اردوغان في كلمة بثتها وسائل اعلام تركية وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "عملياتنا العسكرية ستستمر داخل حدودنا وخارجها حتى القضاء على آخر تهديد إرهابي لبلدنا ولأمتنا".

وتأتي النشاطات العسكرية التركية بعد يومين فقط من انهاء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني زيارته الى تركيا ولقاء اردوغان، والاتفاق على تحسين العلاقات بين البلدين.

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