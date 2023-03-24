2023/03/24 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يمارس البعض عادات غذائية وسلوكيات خاطئة في رمضان قد تتسبب له في مشكلات صحية.ويعتبر تصحيح تلك العادات مهما جداً للحفاظ على صحة الصائم وإبعاد شعور التعب الذي قد يظهر عليه، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصائح طبية لتفادي التعب والعطش أثناء الصيام المركز الخبري الوطني.

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