2023/03/24 | 19:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع مقاتل في الحشد الشعبي إثر صعقة كهربائية في الگرمة المركز الخبري الوطني.

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