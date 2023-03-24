لقطات من فجر الفاو.. زوارق الصيد العراقية تتزود بالمؤونة وتغادر نحو “عالي الخليج”

2023/03/24 | 20:07 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاو (البصرة) 964 تغيرت مواعيد عمل الصيادين في البصرة قليلاً، بدخول شهر رمضان، ورصدت كاميرا 964 فجر الجمعة، البحارة وهم يزودون زوارقهم وسفنهم بالمؤونة والثلج والوقود، استعدادا للانطلاق نحو “عالي الخليج” بعد تناول السحور وأداء صلاة الفجر، لأن مزاد الفاو للأسماك البحرية يشهد هذه الايام “اقبالاً كبيرا على شراء السمك” حسب علوات مرسى النقعة.الصياد […]

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