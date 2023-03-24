2023/03/24 | 20:08 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط الرئيس التنفيذي لشركة TikTok لإخبار الكونجرس أن تطبيق مشاركة الفيديو ملتزم بسلامة المستخدم وحماية البيانات والأمن والحفاظ على النظام الأساسي بعيدًا عن تأثير الحكومة الصينية.من المقرر أن يجيب شو زي تشيو على أسئلة من المشرعين الأمريكيين القلقين بشأن تأثيرات منصة التواصل الاجتماعي على قاعدة المستخدمين الشباب وربما مخاطر الأمن القومي التي يشكلها التطبيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل سينجح الرئيس التنفيذي لـ TikTok في منع حظر التطبيق بعد لقاء الكونجرس الأمريكي؟ شبكة القيقب الدولية.

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