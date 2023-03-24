توجيه غامض للصدر متزامن مع

2023/03/24 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

فتح التوجيه الاخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى مجموعة من الشخصيات الصدرية بعدم السفر خلال رمضان لوجود "امور مهمة" تتعلق بالشأن العام، فتح باب التكهنات والتساؤلات عما اذا كان الصدر يحضّر لتحرك من نوع ما، خصوصا وان التوجيه جاء متزامنًا مع تحركات القوى السياسية لتمرير تعدل قانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو".

ووجه مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي، بعدم سفر ثمانية من قيادات التيار الصدري، وذكر مكتب الصدر في بيان أن "زعيم التيار الصدري أبلغ المسؤول الإداري في الحنانة مصطفى اليعقوبي أن يبلغ كلا من محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون آل النبي، وحسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي، بعدم السفر الى خارج العراق خلال شهر رمضان المبارك، لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص".

ويرجح قياديون صدريون وجود موقف سياسي محتمل من قبل الصدر، مع إصرار الإطار التنسيقي على تمرير قانون الانتخابات الجديد.

ولم يبد تحالف "الإطار التنسيقي" أي موقف إزاء تلك المستجدات، إلا أن زعيم تيار الحكمة في الإطار، عمار الحكيم، أكد في لقاء متلفز، مساء أمس الخميس، أن "القلوب مفتوحة والأيادي ممدودة إلى الصدر"، مؤكداً أن "هناك علاقة تاريخية كانت مستمرة مع الصدر، وأنه (الصدر) شريك موثوق وأساسي في المعادلة السياسية العراقية".

واستبعد أثيل النجيفي، القيادي في تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم "الإطار التنسيقي والقوى الكردية وتحالف السيادة"، أن يقلب الصدر الطاولة على الآخرين، وقال في تصريح صحافي، "الصدر انسحب من البرلمان لأن الوضع وصل إلى باب مسدود لا يمكن فتحه، بل يتوجب كسره وكسر هذا الباب لن يقبل به أي طرف مشارك في العملية السياسية"، مؤكداً أن "الذين يقولون بأن أحد أطراف العملية سيقلب الطاولة على الآخرين (التيار الصدري)، فإنهم لا ينظرون بعمق إلى العملية السياسية، ولا بتأثرها بالظروف الدولية والإقليمية".

ولم يستبعد الباحث في الشأن السياسي العراقي، مهند الجنابي، عودة سياسية للصدر.



وقال في تغريدة إن "هناك ملامح عودة سياسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وكان التيار الصدري سجل أول موقف سياسي في 25 من فبراير/ شباط الماضي، بعد غياب سياسي دام لعدة شهر، عبر رفض تعديل قانون الانتخابات بعد اعتراض النواب المستقلين عليه، إذ نشر القيادي البارز في التيار، حاكم الزاملي، على حسابه الرسمي في فيسبوك مقطعاً مصوراً لممثل المرجعية الدينية، عبد المهدي الكربلائي، وكتب عليه "لا للقائمة المغلقة، لا للدائرة الواحدة".

وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في 29 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته "الصدرية" من البرلمان ومن ثم اعتزال العمل السياسي، بعد سلسلة أحداث كبيرة بدأت بتظاهرات لأنصار التيار انتهت بالاشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، مع فصائل مسلحة منضوية تحت هيئة "الحشد الشعبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه غامض للصدر متزامن مع "سانت ليغو" يفتح باب التكهنات لعودة سياسية محتملة- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه غامض للصدر متزامن مع "سانت ليغو" يفتح باب التكهنات لعودة سياسية محتملة- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).