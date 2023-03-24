النقل تعلن تقييم مدرائها العاميين تطبيقاً للمنهاج الوزاري

2023/03/24 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النقل، رزاق محيبس، الجمعة، عن تشكيل لجنة مركزية تتولى إخضاع المديرين العامين بالوزارة لمعايير تقييم الأداء وفق المنهاج الوزاري.

وقال محيبس في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"نؤكد حرصنا الشديد على الاستجابة لتوصيات اللجنة التدقيقية، التي تحرت أصول الشكاوى والبلاغات عن مزاعم الفساد الموجود في الموانئ، وتحديداً في ميناء أم قصر التي صادق عليها رئيس الوزراء".

يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يعتزم "إجراء تغيير وزاري في حكومته" وفقاً لمصادر مطلعة.

ويأتي التغيير المرتقب وفقاً للمصادر "ضمن نهج جديد رسمه السوداني لحكومته، يعتمد على مبدأ تقييم أداء الكابينة الوزارية في مدى تطبيق برنامجه الحكومي خلال مدة زمنية تصل إلى 6 أشهر من عمر الحكومة، وعلى هذا الأساس يكون قرار إبعاد الوزير أو بقائه في منصبه".

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