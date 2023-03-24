2023/03/24 | 20:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إلقاء القبض على مانويل أوليفر، والد ضحية إطلاق النار في باركلاند، خواكين أوليفر، خلال جلسة استماع للجنة مجلس النواب حول قوانين الأسلحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سأستمع إلى سخافتكم”.. لحظة إخراج والدة أحد ضحايا هجوم باركلاند من جلسة استماع واعتقال زوجها في الكونغرس) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سأستمع إلى سخافتكم”.. لحظة إخراج والدة أحد ضحايا هجوم باركلاند من جلسة استماع واعتقال زوجها في الكونغرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).