2023/03/24 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، ضبط ألف و80 مهاجرا غير نظامي أغلبهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.وقال المتحدث باسم الحرس الوطني (الدرك) حسام الدين الجبابلي، أن” وحدات من الحرس البحري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تونس..



ضبط ألف و80 مهاجراً غير نظامي المركز الخبري الوطني.

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