2023/03/24 | 20:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص داعش” يقتل 15 شخصا أثناء جمعهم الكمأ وسط سوريا المركز الخبري الوطني.

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