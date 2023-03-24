2023/03/24 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية صورة زعم ناشروها أنها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو راكع على ركبتيه ويقبل يد نظيره الصيني شي جين بينغ خلال زيارته لموسكو هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة اكتسحت الإنترنت.. هل حقا ركع بوتين للرئيس الصيني وقبل يده؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة اكتسحت الإنترنت.. هل حقا ركع بوتين للرئيس الصيني وقبل يده؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).