انضمام ثلاث طائرات حديثة الصنع لأسطول الخطوط الجوية العراقية

2023/03/24 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية،

اليوم الجمعة، انضمام ثلاث طائرات

حديثة الصنع لأسطولها.

وذكرت الشركة في بيان، صحفي أنه "لأول

مرة في تاريخ الخطوط الجوية العراقية

تنطلق ثلاث طائرات حديثة الصنع من طرا

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